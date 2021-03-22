أسدى وزير السكن والعمران والمدينة, طارق بلعريبي, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, تعليمات خاصة بمضاعفة جهود العمل لمراقبة كافة ملفات مكتتبي "عدل 2" ممن لم يدفعوا الشطر الأول, حسبما افاد به بيان للوزارة.

و خلال ترؤسه لإجتماع جمع اطارات أسدى الوزير"تعليمات خاصة بمضاعفة جهود العمل لمراقبة كافة مكتتبي "عدل 2" ممن لم يدفعوا الشطر الأول", حسب البيان.



كما ذكر نفس المصدر ان عددا معتبرا من الأعوان التجاريين على مستوى وكالة "عدل" و بالتنسيق مع أعوان المديرية العامة للبطاقية على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة, يقومون بمراقبة كل ملفات المكتبين ممن لم يدفعوا الشطر الأول من السكنات.



كما اكد البيان أن نسبة المراقبة "تكاد تكتمل" وبالتالي "إحصاء عدد المكتتبين ممن سيدفعون الشطر الأول بالتدقيق".



من جهة اخرى, ترأس الوزير إجتماعا تقنيا آخرا, خصص للقطب الحضري واد غير بولاية بجاية, تحضيرا لزيارة ميدانية لهذه الولاية حسب بيان للوزارة أوضح أن الغرض من الاجتماع هو"حلحلة جميع العراقيل التقنية على أرض الميدان و إحصاؤها والتنسيق مع القطاعات الأخرى".



و خلال اللقاء, "برزت عدة مشاكل كان بالضرورة البحث عن حلول لها واحتوائها سواء من الناحية التقنية أو التعاقدية", حسب البيان.



و تمحور اللقاء حول عدة نقاط اهمها الخزانات المائية المنجزة بالقطب الحضري واد غير والتي ستموله بالماء, قنوات الصرف الصحي وتوجيهها, التوصيل بشبكات الكهرباء والغاز داخل القطب العمراني وخارجه, و كذا التهيئة الخارجية وغيرها من النقاط.



و في هذا الصدد, اسدى بلعريبي تعليمات للمدراء بالتسريع في وتيرة الأشغال بكافة أشكالها.



جدير بالذكر أن القطب الحضري واد غير متربع على مساحة قدرها 250 هكتار وبه ما يعادل 16 ألف وحدة سكنية.