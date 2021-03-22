قام، اليوم الإثنين، مجموعة من أنصار شباب بلوزداد الغاضبين على النتائج الأخيرة للفريق بالاعتداء على الرئيس المدير العام شرف الدين عمارة.

وجاء في منشور بالصفحة الرسمية للنادي العاصمي على الفايسبوك "تتأسف إدارة شباب بلوزداد على الأحداث التي وقعت عشية اليوم أمام مقر مجمع مدار بعد اعتداء مجموعة من الأنصار على السيد الرئيس المدير العام شرف الدين عمارة بتوجيه أقبح عبارات الشتم والتهديد لشخصه ولمتعاونيه وصولا إلى تحطيم زجاج سيارته عند خروجه من المقر".

وأضافت الإدارة البلوزدادية أن هذا المشهد لا يمثل الوجه الحقيقي للمناصر البلوزدادي الوفي لألوان فريقه، ودعت كافة الأنصار للالتفاف حول فريقهم في هذه المرحلة بالذات والتحلي بروح المسؤولية للحفاظ على الاحترام والثقة المتبادلة بين جميع الأطراف.