قررت إدارة شباب بلوزداد تجديد الثقة في المدرب الفرنسي فرانك دوما، عقب الخسارة الأولى التي تعرض لها الفريق في بطولة هذا الموسم، أمس الأحد أمام اتحاد بسكرة (0-1)، لحساب الجولة الـ19 والأخيرة من مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وسيشرف فرانك دوما (53 سنة) -الذي يدرب الشباب منذ جانفي 2020- على الحصة التدريبية المقررة اليوم الاثنين، تحسبا لمباراة يوم الأربعاء بملعب أولمبي الشلف (15:00 سا)، لحساب تسوية رزنامة الجولة الـ12 من البطولة الوطنية.

ولم يحقق شباب بلوزداد أي فوز في اللقاءات التسعة الماضية في جميع المنافسات المختلفة.

من جهة أدانت إدارة النادي العاصمي، اليوم الاثنين، عبر بيان وقعه الرئيس شرف الدين عمارة، السلوك "غير المقبول" لبعض الأنصار، الذين شتموا اللاعبين سهرة الأحد بمطار الجزائر الدولي عند عودتهم من بسكرة.

"من غير المقبول أن نرى بعض المتهورين، الذين لا نريدهم كمشجعين لأنهم في الحقيقة عكس ذلك، وصل بهم الأمر إلى حد الاعتداء على اللاعبين و أعضاء الإدارة كما حدث بالأمس. في وقت عودة الفريق إلى مطار الجزائر العاصمة تعرض الوفد للاعتداء، الشتم والتهديد الجسدي. وهنا أقولها بكل صراحة وأعلنها: هذا التصرف غير مقبول ولا يغتفر. لا أحد بإمكانه أن ينصب نفسه بمثابة مصحح للأخطاء عندنا، ولا أحد بإمكانه التشكيك في خياراتنا الرياضية والإستراتيجية التي ننتهجها"، كتب المسؤول.

وبخصوص النتائج السلبية الأخيرة التي وقع فيها النادي, أعرب رئيس النادي أنها "بالتأكيد ليست في مستوى تطلعاتنا, وذلك بإجماع المسيِّرين، الطاقم الفني وأكيد أنها أحبطت معنويات بعض أنصارنا الأوفياء".

وتابع: "رغم التعثرات الأخيرة، لا يستطيع أحد الجزم أننا ضيَّعنا طموحاتنا، لأنها لا تزال قائمة. حامل لقب البطولة الجزائرية (شباب بلوزداد) وعلى حد علمنا لا يزال ينافس على الجبهات الثلاث، البطولة المحترفة، كأس الرابطة ورابطة أبطال إفريقيا".