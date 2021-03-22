سيغيب اللاعبون الجزائريون عيسى ماندي، اسماعيل بن ناصر وسفيان فغولي عن مواجهة زامبيا المزمع إجراؤها الخميس المقبل بالعاصمة لوساكا ضمن تصفيات كاس إفريقيا للأمم 2021، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

ويضاف اللاعبون الثلاثة إلى كل من رياض محرز وسعيد بن رحمة الناشطين في الرابطة الانجليزية الممتازة حيث ينتظر التحاقهم يوم الجمعة بالجزائر العاصمة تحسبا للمباراة أمام بوتسوانا التي تجرى يوم 29 مارس بالبليدة في ختام تصفيات كأس إفريقيا 2021.

من جهة أخرى، يتوجه اللاعبون الناشطون بالبطولة السعودية : رايس مبولحي (الاتفاق)، عز الدين دوخة (الرائد)، مهدي تاهرات (نادي أبها) ، هلال سوداني (الفتح) إلى جانب مهدي عبيد الناشط بنادي النصر الإماراتي مباشرة نحو العاصمة الزامبية لوساكا.