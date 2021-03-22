أدانت الجزائر "بشدة" الاعتداءات الإرهابية التي وقعت أمس الأحد في منطقة تاهوا غرب النيجر مخلفة عشرات القتلى، حسبما أفاد اليوم الإثنين بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و جاء في بيان وزارة الخارجية "أن الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في منطقة تاهوا غرب جمهورية النيجر و التي خلفت عشرات القتلى".

و تابعت وزارة الخارجية في بيانها "تقدم الجزائر تعازيها الخالصة لعائلات الضحايا و تؤكد دعمها لحكومة و شعب النيجر الشقيق في كفاحهما اليومي ضد هذه الأفة المقيتة".

"و امام هذه الاعتداءات المتكررة، تؤكد الجزائر على ضرورة حشد كل الإمكانيات وتنسيق الجهود على المستويين الإقليمي و الدولي بغية القضاء على هذه الأفة التي تهدد اأن و استقرار و تنمية البلد و المنطقة"، حسب المصدر نفسه.

و صرحت بعض المصادر الأمنية المحلية اليوم الإثنين أن 60 شخصا لقوا مصرعهم أمس الأحد نتيجة هجمات إرهابية استهدفت قرى غرب النيجر، ستة أيام بعد الهجومات التي استهدفت نفس المنطقة و التي خلفت 66 قتيلا.

و أضافت ذات المصادر أن القرى المستهدفة تتمركز في منطقة تاهوا المجاورة لمنطقة تاليبيري.