الجزائر تدين الاعتداءات الإرهابية في غرب النيجر
أدانت الجزائر "بشدة" الاعتداءات الإرهابية التي وقعت أمس الأحد في منطقة تاهوا غرب النيجر مخلفة عشرات القتلى، حسبما أفاد اليوم الإثنين بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
و جاء في بيان وزارة الخارجية "أن الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في منطقة تاهوا غرب جمهورية النيجر و التي خلفت عشرات القتلى".
و تابعت وزارة الخارجية في بيانها "تقدم الجزائر تعازيها الخالصة لعائلات الضحايا و تؤكد دعمها لحكومة و شعب النيجر الشقيق في كفاحهما اليومي ضد هذه الأفة المقيتة".
"و امام هذه الاعتداءات المتكررة، تؤكد الجزائر على ضرورة حشد كل الإمكانيات وتنسيق الجهود على المستويين الإقليمي و الدولي بغية القضاء على هذه الأفة التي تهدد اأن و استقرار و تنمية البلد و المنطقة"، حسب المصدر نفسه.
و صرحت بعض المصادر الأمنية المحلية اليوم الإثنين أن 60 شخصا لقوا مصرعهم أمس الأحد نتيجة هجمات إرهابية استهدفت قرى غرب النيجر، ستة أيام بعد الهجومات التي استهدفت نفس المنطقة و التي خلفت 66 قتيلا.
و أضافت ذات المصادر أن القرى المستهدفة تتمركز في منطقة تاهوا المجاورة لمنطقة تاليبيري.