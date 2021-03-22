استدعت جبهة القوى الاشتراكية مؤتمرها الوطني العادي الـ6 خلال الأسبوع الاخير من شهر سبتمبر المقبل، حسبما أفاد به بيان للهيئة الرئاسية للحزب اليوم الاثنين.

واوضح ذات المصدر، أن الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية، تسعى لأن تجعل من هذا المؤتمر، "حدثا سياسيا كبيرا وقاعدة انطلاق من اجل تعزيز و تدعيم الحزب من خلال المراهنة على انخراط و مساهمة و التزام جميع مناضلي الحزب".

كما يسعى الحزب،حسب ذات البيان، إلى "برمجة تدقيق يخصص للتقييم و التحضير الجيد للمؤتمر وتقييم وضعية تقدم مسار إعادة الهيكلة على المستوى الوطني".

من جانب اخر، أعرب الحزب عن ارتياحه "لعودة الهدوء و التفاهم"، على مستوى هياكله المحلية و الوطنية، التي كانت "مشلولة لمده طويلة بسبب أزمة داخلية غير مسبوقة وحادة بشكل خاص".