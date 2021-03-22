أكد مساعد المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية للشحن، عاليلي الياس، اليوم الاثنين بالجزائر، مواصلة هذا الفرع لنشاطه منذ بداية انتشار وباء كوفيد-19 بنقل أكثر من 80 طنا من السلع في اليوم.

وقال عاليلي، في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الأبواب المفتوحة على التصدير التي تستمر الى غاية 25 مارس بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية( ألجكس)، "حافظنا على كل نشاطاتنا خلال فترة كوفيد-19 لنقل السلع من وإلى الخارج رغم الظرف الصحي الصعب".

وحسب نفس المسؤول فقد برمج فرع الخطوط الجوية الجزائرية للشحن من 6 الى 8 رحلات في اليوم خاصة بنقل السلع إلى الخارج واستيراد منتجات أخرى تتمثل أساسا في المنتجات الصيدلانية والأدوية و منتجات التعقيم و النظافة .

وتم، في هذا الإطار، تسخير طائرات بسعة تتراوح بين 5 و20 طن لتلبية احتياجات المصدرين والمستوردين.

وبخصوص الأسعار، قال عاليلي أن الجوية الجزائرية لم تطبق اي زيادات في الأسعار على الرغم من الوضع المادي الذي تعرفه الشركة.

و فيما يتعلق بطائرات الشحن المختلطة التي تنقل السلع والمسافرين في نفس الوقت، أكد نفس المسؤول أنها ستعود للنشاط بعد إعادة فتح الرحلات الدولية، مشيرا إلى أن الطائرات جاهزة في انتظار صدور قرار الفتح من السلطات العليا.

و حافظت الخطوط الجوية للشحن (كارغو) على إجراءات الوقاية من وباء كورونا وفقا للمعايير الصحية و الوقائية المفروضة دوليا، حسب عاليلي.