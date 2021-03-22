تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الإثنين، إلى الصحافة الوطنية على هامش أول حصة تدريبية لـ"الخضر" تحضيرا لمواجهتي زامبيا وتنزانيا في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا بالكامرون.

وصرح بلماضي في المنطقة المختلطة قبل بداية الحصة التدريبية "اللاعبون المعنيون بسفرية زامبيا وصلوا إلى مركز سيدي موسى، سنقوم بحصة تدريبية مساء اليوم قبل الرحلة المقررة غدا، أما الجزء الآخر من المجموعة المعني بمقابلة بوتسوانا فسيصل إلى الجزائر في 26 مارس".

ورفض بلماضي التعليق على الشائعات التي يتم تداولها في الفترة الأخيرة خاصة بعد إلغاءه للندوة الصحفية التي كانت مقررة أمس الأحد، مؤكدا أن الأهم بالنسبة له هو التركيز على المقابلتين المقبلتين لزملاء سليماني.

ولم يكمل الناخب الوطني تلقي بقية أسئلة مختلف وسائل الإعلام الوطنية وغادر المنطقة المختلطة بعد فترة قصيرة غاضبا بحجة تجاوز الصحفيين للحاجز المخصص في إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد.