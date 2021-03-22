تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثالث في غليزان، من توقيف شخصين مختصين في السرقة بالخطف، يستهدفان النساء في أغلب عمليات السرقة، مع حجز دراجة نارية تستعمل في السرقات بالإضافة إلى مسدس ضغط هوائي لترهيب الضحايا، وهذا بعد الشكاوى التي تلقتها عدد من مصالح الشرطة من قبل الضحايا جلهم من النساء، بعد تعرضهن إلى سرقة حقائبهن اليدوية وهواتفهن النقالة.

وعلى الفور، تم فتح تحقيق في القضية ومباشرة الأبحاث والتحريات عن الفاعلين، التي أفضت إلى تحديد هوية أحد المشتبه فيهم وتوقيفه رفقة شريكه في الجرم واسترجاع عدد من الهواتف النقالة، بالإضافة إلى 24 حقيبة يدوية.

وقد أنجز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهما وتم تقديمهما أمام العدالة.