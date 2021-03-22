كشف ممثلون عن أساتذة قوائم الاحتياط، عصر اليوم، أنهم استطاعوا اليوم مقابلة ممثلين عن مصالح وزارة التربية الوطنية، تبعا لوقفتهم الاحتجاجية السلمية أمام ملحقة الوزارة بالرويسو في العاصمة، وأنهم تلقوا تطمينات بالتوصل إلى حل وقرار يرضي المحتجين.

وأضافت "نور.ب" متحدثة باسم الأساتذة لـ"الخبر"، أنهم عادوا إلى وقفاتهم السلمية، التي جاءت هذه المرة تحت عنوان "وقفة الكرامة"، بعد أن طال تجاوب وتفاعل الوزارة مع مطالبهم حول الترخيص لفترة جديدة وتمديد أجل نهاية قوائمهم، التي انتهت رسميا في 31 ديسمبر من العام الماضي، في الأطوار الثلاث، والتوظيف مع مراقبة المناصب الشاغرة والتصريح بها بكل شفافية، وفتح الأرضية الرقمية للتوظيف.

وأضافت نفس المتحدثة بأنهم التقوا أيضا بوسيط الجمهورية، ورفعوا إليه عريضة مطالب 117 ألف أستاذ احتياط نجحوا في مسابقات 2017 و2018 بمعدلات جيدة، وتجاوز سنهم 30 سنة.