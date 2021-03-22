غادر صانع ألعاب أولمبي المدية ياسين مدان الفريق رسميا بسبب عدم تلقي مستحقاته المالية.

وحسب مصدر من بيت الأولمبي، فإن اللاعب السابق لإتحاد الحراش سيتقمص ألوان شبيبة القبائل التي تكون قد طلبت خدماته، خاصة وأنه تألق هذا الموسم في تشكيلة أبناء التيطري وبات قطعة أساسية في خطط المدرب شريف حجار.

وكان مدان قد غادر مقر الفريق قبل يومين من مباراة الجولة الماضية أمام أهلي البرج، التي فاز بها الأولمبي بصعوبة كبيرة بهدفين لهدف.

وقد أثار رحيل اللاعب الذي أودع شكوى لدى لجنة المنازعات، حسب مصادرنا، طوارىء في بيت الأولمبي التي اضطرت إلى عقد لقاء مع اللاعبين والطاقم الفني وطمأنتهم بإيجاد حلول للمشكل المالي قبل انطلاق مرحلة الإياب.

ومن المنتظر أن يعود اللاعبون، السبت المقبل، لاستئناف التحضيرات لمباريات العودة من بطولة المحترف الأول.