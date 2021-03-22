سيتم قريبا منح العديد من التراخيص المتعلقة بالتنقيب عن مادة الذهب عبر 20 موقعا تم تحديده من قبل المصالح المختصة على مستوى ولاية تندوف، حسبما علم اليوم الاثنين لدى مديرية الطاقة بالولاية.

وينتظر قبل نهاية الشهر الجاري أن يحل بالولاية فريقا عن الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية من أجل التحضير لاستقبال ملفات الشباب الراغبين في خلق مؤسسات أو شركات ذات مسؤولية محدودة لا يقل عدد أفراد الواحدة منها عن خمسة أشخاص قابلة للتوسع بهدف منحهم تراخيص تسمح بالتنقيب عن مادة الذهب عبر 20 موقعا بمنطقة غار جبيلات، بعد نشر إعلانات على مستوى المؤسسات العمومية والإذاعة الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، كما أوضح مدير الطاقة سعيد بوجلال.

وأكد ذات المسؤول أن المساحات المحددة لعملية البحث والتنقيب عن الذهب عبر هذه المواقع تتراوح من 01 إلى 24 هكتار لصالح الحرفيين المستفيدين من التراخيص، مبرزا بأن منجمين هامين لمادة الذهب تم العثور عليهما مؤخرا سيتم تخصيصهما من أجل التصنيع، نظرا لتوفر الأحجار على نسبة عالية من مادة الذهب بما يعود بالفائدة على تنمية المنطقة بعد فتح مزايدة وطنية أو دولية من أجل استغلال المنجمين.