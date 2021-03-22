وضع عصر أمس شاب في ربيعه السابع عشر حدا لحياته داخل مسكنه العائلي بمنطقة صيادة على بعد 38 كيلومتر عن بلدية بوقطب بولاية البيض.

وحسب مصادرنا، فإن الضحية وهو الذكر الوحيد في العائلة، كان يومها في المزرعة في غياب أبيه داخل خيمة الضيوف رفقة والدته وجدته ولا شيء يوحي بأنه مقبل على الانتحار شنقا لا سيما وأنه قام بذبح خروف لتحضير وجبة الغداء، لكن جرت الرياح بما لم تشتهيه السفن، حيث تفاجأت الأم عندما وجدت ابنها معلقا في نفس الحبل الذي كان قد علق به الخروف بعد ذبحه.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية والدرك وتم نقل الجثة إلى المستشفى لإخضاعها للتشريح في وقت فتحت فيه مصالح الدرك تحقيقا لتحديد أسباب الوفاة.