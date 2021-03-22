شرعت "الخبر"، ابتداء من يوم أمس الأحد، كعادتها، في نشر أسئلة المسابقة الكبرى 2021، على مدار 90 يوما، لقرائها الأوفياء، حيث سيحظى أصحاب الحظ السعيد بمختلف المفاجآت السارة والهدايا القيمة لإدخال البهجة على بيوت العائلات الجزائرية، وهذا برعاية الشريك الاقتصادي "إيريس".

كما ستحمل "الخبر" للراغبين في المشاركة، العديد من الهدايا القيمة، حيث ستتم عملية السحب بحضور محضر قضائي خلال نهاية كل أسبوع، ممتدة على مدى تسعين يوما للكشف عن أسماء الفائزين بشكل دوري. وفي نهاية المسابقة، ستقام القرعة (السحب الأكبر) لرفع الستار عن اسم المحظوظ بالدراجة النارية وطقم الأجهزة الكهرومنزلية.

وكعادتها، لا تزال شركة "إيريس" المتخصصة في مجال الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية، المعروفة باسم "ساتراكس"، وفية لمبادئها ولـ"الخبر" ولقرائها، حيث خصصت في هذه الطبعة، مجموعة من الهواتف الذكية محملة باشتراك لمدة سنة كاملة، إلى جانب مختلف الأجهزة الكهرومنزلية (لوحات إلكترونية، شاشات تلفزيون وغيرها) بالإضافة إلى دراجة نارية. وسيتم الإعلان عن الجوائز المقدمة أسبوعيا عبر جريدة "الخبر".

وبسطت "الخبر" العملية للقراء، من خلال منحهم فرصة المشاركة عبر الرسائل النصية القصيرة (أس.أم.أس) انطلاقا من أرقام جميع متعاملي الهاتف النقال في الجزائر. وبإمكان المشاركين إعادة إرسال الأجوبة أكثر من مرة من أجل الرفع من حظوظهم في الفوز. كما ستنشر أسئلة المسابقة عبر كل من جريدة "الخبر" ورابط المشاركة المتواجد عبر موقع "الخبر" الإلكتروني.