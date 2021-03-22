سجلت الجزائر 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت اليوم الإثنين اللجنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة.

و لهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ ظهور الجائحة في الجزائر، أواخر شهر فيفري من العام الماضي 116.255 حالة.

كما تم تسجيل 4 وفيات، خلال نفس الفترة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3061.

و أشار الدكتور جمال فورار تسجيل 91 حالة شفاء من الفيروس خلال نفس الفترة، ليرتفع العدد الإجمالي للمرضى الذين تماثلوا للشفاء من الفيروس إلى 80.750 حالة.

فيما لا يزال 7 مرضى في العناية المركزة، يضيف نفس المصدر.