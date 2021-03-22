أعلنت، اليوم، شركة المياه والتطهير الجزائر "سيال " عن توقف كلي في عملية التزويد بالماء الشروب ببلديتي شرشال وسيدي غيلاس، غدا الثلاثاء، بسبب أشغال صيانة وقائية لمحطتي الضخ بباكورة وواد بلاح.

وأشارت الشركة أن أشغال الصيانة تقام، اليوم الثلاثاء، بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة 14:00 زوالا، حيث ستتسبب في توقف عملية التزويد بالمياه الشروب بصفة كلية على مستوى بلديات سيدي غيلاس وشرشال وكذا الثكنة العسكرية بشرشال.

وأوضحت ذات الشركة، في بيان لها، أن هذه العملية تسمح بتحسين نظام تزويد مياه الشروب على مستوى البلديتين، مشيرة إلى أنّ عملية التزويد بالمياه الشروب، ستعود تدريجيا عند نهاية الأشغال.