وفاة شخصين في حادث مرور بتمنراست

مجتمع
22 مارس 2021 () - خ.د
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توفي ،اليوم الإثنين، شخصان في حادث مرور بولاية تمنراست.

وحسب بيان الحماية المدنية ، فقد تدخل أفراد الوحدة الثانوية بعين ڨزام اليوم على الساعة 07 و55 د من أجل حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 01 ، الحادث تمثل في اصطدام شاحنتين من نوع (بارلي ) و (شاحنة رونو Gbh) )على بعد 120 كلم من عين ڨزام بإتجاه تمنراست الذي أسفر عن وفاة السائقين .

و أضاف البيان، أن الضحيتين يبلغان من العمر (23، 22) سنة، وتم تحويل جثتي الضحيتين على متن سيارة الإسعاف نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين ڨزام.

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