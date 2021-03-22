أجلت محكمة بئر مراد رايس، محاكمة السائق الذي دهس شرطي بالعاصمة، إلى 29 مارس الجاري، مع الأمر بالإيداع، وجاء قرار التأجيل بطلب من المتهم الذي وجهت له تهم التعدي بالعنف على رجال الأمن، وعدم الامتثال لإنذار التوقف.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر سائق سيارة وهو يدهس شرطيا في أثناء تأدية مهامه، قبل أن يفر وتتم ملاحقته وإيقافه لاحقا.

ونشر حساب "الموتار المخفي" "فايسبوك" الواقعة التي تم تسجيلها في العاصمة بفضل كاميرا مثبتة على إحدى الدراجات النارية.

ويظهر المقطع كيف أن سائق السيارة رفض الانصياع لأوامر الشرطي قبل أن يدهسه، لتتم ملاحقته فورا وإيقافه عند أول حاجز أمني. وأثار الحادث استنكار المعلقين الذين طالبوا بفرض عقوبة على السائق المتهور.