تمكنت فرقة مراقبة الطيور بمحافظة الغابات لولاية إليزي ، من رصد ولأول مرة طائر النحام الوردي بمنطقة الطاسيلي، في إطار نشاطها الميداني لرصد ومتابعة الطيور المهاجرة، حسبما علم اليوم الإثنين لدى المحافظة الولائية للغابات.

وتمت عملية رصد طائر النحام الوردي على مستوى بركة مائية بضواحي بلدية إليزي، وهي المرة الأولى التي يتم فيها رصد هذا النوع من الطيورمن طرف فرقة مراقبة الطيور بمحافظة الغابات.

ويصنف طائر النحام الذي يصل طوله من 90 إلى 150 سم من الطيور المائية التي تعيش في شكل مجموعات على الشواطئ والمستنقعات والبحيرات، ويتميز هذا الطائر الذي يأخذ اللون الوردي تدريجيا بمرور الوقت بساقيه الطويلتين الرفيعتين، وذيل قصير ورقبة طويلة تساعده على التقاط غذائه تحت الماء من طحالب ومحار وأحياء بحرية مختلفة.

وفي ذات السياق، تم رصد مؤخرا طائر الشرشير الصيفي وأصناف عديدة من الطيور على غرار عقاب نسري والوروار الأوروبي، وطائر ابو ملعقة ولقلق أسود وذلك عبر مختلف المسطحات المائية الراكدة بمنطقة الطاسيلي ناجر والتي تشكل محطة هامة للطيور المهاجرة بالنظر للخصائص الطبيعية والايكولوجية التي تتميز بها، مثلما أفاد لوكالة الأنباء الجزائرية ، المكلف بالإعلام بالمحافظة الولائية للغابات، عبد السلام أعراب.