شهد محيط حي المنظر الجميل، بمدينة تيارت ليلة أمس، أحداث شغب ومناوشات قام بها عدد من الشباب، في محاولة لاستهداف مقر الأمن الحضري الثامن، على خلفية انتشار خبر وفاة شاب يقيم بنفس الحي، بمستشفى يوسف دمارجي، كان موقوفا بمؤسسة إعادة التربية على ذمة التحقيق في قضية عالجتها مصالح الأمن الحضري الثامن قبل أيام.

وردت قوات الأمن بالقنابل المسيلة للدموع، حسبما ذكر شهود، في محاولة لحماية الممتلكات العمومية والأرواح، عقب نشوب شرارة الغضب لدى مجموعة من الشباب، على خلفية شكوك راودتهم حول أسباب وفاة الشاب البالغ من العمر 32 سنة، حيث تضاربت الروايات غير الرسمية حول ظروف وفاته، ما أشعل فتيل الغضب وسط الشباب، لتنشب أعمال عنف لحسن الحظ لم تسفر عن خسائر بشرية.

وعادت الأمور إلى طبيعتها صبيحة اليوم، عقب قدوم تعزيزات أمنية إلى الحي وبمحيط مقر الأمن الحضري الثامن الواقع بمدخل حي المنظر الجميل.