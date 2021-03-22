دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الإثنين، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى ممارسة المزيد من الضغوط على قطر، مضيفة مونديال 2022، لتحسين ظروف العمال الأجانب في الدولة الخليجية.

وأجرت الدوحة سلسلة من الإصلاحات على قوانين العمل منذ اختيارها لاستضافة الحدث العالمي الذي تطلب خطة إعمار ضخمة للمرافق الرياضية، اعتمدت بشكل رئيس على العمال الأجانب. لكن المنظمة التي تركز في عملها على القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان اعتبرت أن قطر معرضة للتراجع خطوة إلى الوراء ، وفق ما جاء عبر الموقع الرسمي " لروسيا اليوم".

وكتبت في بيان: "أجرت قطر العديد من الإصلاحات الإيجابية في السنوات الماضية، استجابة لمزيد من التدقيق بعد منحها حق استضافة كأس العالم". وتابعت: "لكن في معظم الأحيان لا يتم تطبيقها بشكل صحيح، ولا يزال الألوف من العمال الأجانب يتعرضون للاستغلال وسوء المعاملة".

وقالت المنظمة أن المقترحات التي يناقشها مجلس الشورى القطري "ستقضي على كثير من التقدم الذي حققته الإصلاحات بما في ذلك إعادة فرض قيود على حقوق العمال لدى تغيير الوظائف وترك البلاد".

مع ذلك، تتطلب تلك الاقتراحات موافقة حكومية، فيما ذكرت مصادر رسمية في الدوحة لوكالة فرانس برس أنه لن يتم قبولها".

و ردا على بيان منظمة العفو، قالت الدوحة الإثنين أن التقدم، يحصل في أسرع وقت ممكن، مع ضمان ملاءمته لسوق العمل لدينا.

وتابع مكتب الاتصال القطري الحكومي في بيان :"إصلاح العمل مهمة معقدة تستغرق الوقت وتتطلب حلولا فعالة وطويلة الأمد وأضاف البيان: "نعتقد أن أفضل طريقة لايجاد تلك الحلول تكمن في الحوار والالتزام. الحكومة ملتزمة بالعمل عن كثب مع شركائها الدوليين بما، في ذلك منظمة العفو الدولية".