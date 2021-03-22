تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي السلام، بولاية غليزان، من حجز 148 كيلوغرام من اللحوم البيضاء بالإضافة إلى 23 كيلوغرام من أحشاء الدجاج.

وكشفت ذات المصالح، بأن العملية تمت إثر تنفيذ شرطة المرور عبر الطريق الوطني رقم 23 الرابط بين ولايتي غليزان وتيارت، أين تم توقيف شاحنة صغيرة نوع "هايفي" قادمة من مدينة غليزان في اتجاه تيارت، بعد مراقبة الوثائق الإدارية وتفتيشها، تبين أنها محملة بكمية من اللحوم البيضاء مجهولة المصدر من دون أي سند أو وثيقة تثبت نشاطه.

وأضافت المصادر، أنه تنفيذا لتعليمات النيابة تم إنجاز ملف قضائي ضد المعني، مع إتلاف البضاعة المحجوزة .