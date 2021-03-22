دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، اليوم الإثنين، تجار الجملة لتموين تجار التجزئة وإغراق السوق بالزيت وإخراجها من المخازن.

وأوضح منشور الاتحاد عبر صفحته الرسمية في "فايسبوك"، في نداء خص به مكاتبه على مستوى سوق السمار، سوق سطيف وسوق شلغوم العيد، حيث ناشد الاتحاد العام للتجار بقيادة حزاب بن شهرة للتصدي لكل المحاولات اليائسة التي تسعى إلى زرع الإشاعات والبلبلة والفتنة بافتعال الأزمات لضرب استقرار الوطن وسكينة المواطن والتشويش على المستهلك خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك.

وأضاف ذات المصدر، أن الغرض هو الضغط على الدولة وفرض السيطرة على سوق الزيت واحتكار هذه المادة الأساسية، محاولين الربح على حساب الموطن والتاجر البسيط.

وطمأن الموطنين وكل التجار أن مادة الزيت موجودة وبكميات كافية لمدة أشهر.