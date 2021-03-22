أكد مدير الاتصال والعلاقات العامة بمجمع "سيفيتال"، مولود واعلي، اليوم الإثنين، أن إنتاج مادة زيت المائدة، يغطي حاجيات السوق الوطنية لاسيما في الشهر الفضيل، مشيرا إلى أن هناك أزمة عالمية في المواد الأولية، التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق في الآونة الأخيرة.

وقال واعلى في تصريح للصحافة، أن مهمة المجمع هو إنتاج السلع وضمان وفرتها في السوق المحلية، حيث يقدر إنتاج سيفيتال لوحده 140 بالمائة، من مادة الزيت.

وكشف ممثل مجمع "سيفتال" أن سعر مادة زيت علامة "ايليو"، وصل إلى 600 دينار لـ5 لترات، لأنه ينتج من "الصويا" المعفاة من الضرائب، فيما عرفت علامة "فلوريال" ارتفاعا طفيفا، لأن المادة غير معفية عن الضرائب.