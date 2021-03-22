أطاحت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، بشبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود تتكون من 12 شخصا من بينهم امرأتان متورطون في قضية التهريب الدولي للمخدرات في وقت حجزت فيه 46 كلغ و 400 غرام من "رانتج القنب الهندي" و ست مركبات و 22 هاتف نقال ومبلغ مالي من عائدات الترويج يفوق 35 مليون سنتيم.

وتمت هذه العملية بعد استغلال معلومات واردة إلى عناصر الفرقة الأمنية سالفة الذكر مفادها وجود تحركات مشبوهة لأفراد شبكة إجرامية منظمة تقوم بتخزين وشحن المخدرات إذ أنه بعد تتبع و مراقبة تحركات أفراد الشبكة تم القبض عليهم تباعا وهذا بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

وأسفرت العملية عن حجز الكمية المشار إليها من المخدرات وكذا عدد السيارات والهواتف النقالة والمبلغ المالي المذكورين سلفا. وتم تحرير إجراء قضائي ضد أفراد الشبكة الدولية لتهريب المخدرات سيحالون بموجبه أمام العدالة.