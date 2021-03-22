قام الطاقم الطبي للمنتخب الوطني لكرة القدم بزيارة تفقدية إلى ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة من أجل الوقوف على جاهزيته قبل اللقاء المقبل للعناصر الوطنية أمام بوتسوانا وذلك لحساب الجولة الأخيرة من تصفيات كان 2021.

ونقلا عن الموقع الرسمي للفاف فإن الطاقم الطبي وبقيادة الدكتور محمد سلطاني، الطبيب الجديد للمحاربين تفقدوا جميع المرافق المخصصة للاعبين كغرف تغيير الملابس، قاعة العلاج ، أحواض الاسترجاع وذلك من أجل وضعهم في أفضل الظروف.

للتذكير فإن الناخب الوطني جمال بلماضي قام بزيارة للملعب عند وصوله إلى الجزائر العاصمة رفقة طاقمه الفني، يوم الجمعة.