قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الإثنين، استبعاد منتخب تشاد من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022، بسبب التدخلات الحكومية.

وأعلن حساب "كاف" على فايسبوك، أن"منتخب تشاد تم استبعاده ولن يستكمل منافسات التصفيات القارية، بسبب التدخل الحكومي في إدارة شؤون اللعبة هناك".

وفي سياق متصل، أعلن باتريس موتسيبي، الرئيس الجديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الفترة الدورية لإقامة كأس الأمم الإفريقية، ونقلت "رويترز" عن الرئيس الجديد أن الاتحاد سيواصل إقامة كأس الأمم الإفريقية كل عامين.

وفي وقت سابق، وجه مدربو أندية أوروبية، انتقادات لـ"كاف" بسبب إقامة البطولة كل عامين إضافة إلى توقيتها في منتصف الموسم.

ورفض المدربون الأوروبيون السماح للاعبيهم الأفارقة بالمشاركة في البطولة بهذه الصيغة.