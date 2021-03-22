قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوسف بلمهدي، أنه لم يتم الفصل في القرار بشأن صلاة التراويح، في انتظار التشاور مع اللجنة العلمية وما توصي به.

وأشار الوزير في كلمته خلال افتتاح الندوة الوطنية لإطارات الوزارة اليوم، إلى أن الوقت لا يزال مبكرا على الفصل في القرار، في انتظار تطور الوضعية الوبائية، وإن كانت المؤشرات الحالية إيجابية ومطمئنة في ظل تراجع عدد الإصابات.

من جهة أخرى، أكد بلمهدي أن عبء كورونا كان ثقيلا على القطاع سواء بغلق المساجد أو تسجيل الإصابات التي بلغت 160 في القطاع ووفاة 16 إماما وإطارا مسجديا.