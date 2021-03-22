سجلت فجر اليوم الإثنين في حدود الخامسة وسبعا وثلاثين دقيقة ( 37: 05)، هزة أرضية بلغت شدتها 3.1 درجات على مقياس ريشتر بولاية بجاية، حسب ما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأوضح نفس المصدر أن الهزة الأرضية سجلت على بعد 32 كلم شمال - شرق رأس كربون في البحر بنفس الولاية.

للتذكير، سجلت ليلة أمس الأحد هزتين ارتداديتين، للزلزال القوي (5.9) الذي ضرب المنطقة الأربعاء الماضي وشعر به سكان 12 ولاية: الأولى على الساعة 21:19 بشدة 3.4 درجات والثانية على الساعة 23: 20 بقوة 3.3 درجات.