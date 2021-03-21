أعلن ،اليوم الأحد ،رئيس أمن ولاية ڨالمة،عميد أول للشرطة عبد الرحمان بوشنب ، عن اعتزام مصالحه اتخاذ إجراءات خاصة بشهر رمضان المعظم ، الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى ثلاثة أسابيع ، وتدعيم أمن الحواظرعلى امتداد الـ24 ساعة ، وتنظيم دوريات للشرطة راكبة وراجلة ، لتأمين حياة المواطنين. ويدخل المخطط الأمني الخاص برمضان ، في إطار المخطط الذي دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على تنظيمه ككل سنة خلال الشهر الفضيل.



أعرب المسؤول الأمني الولائي،خلال الندوة الصحفية التي جمعته بقاعة الاجتماعات لمقر أمن الولاية ، بممثلي مختلف وسائل الإعلام داخل الولاية ، حول حصيلة مختلف نشاطات قطاعه للسنة المنقضية والسنة التي سبقتها، أعرب عن ارتياحه للوضعية الوبائية عبر تراب الولاية التي جعلتها خارج الحجر الصحي ، بفضل وعي المواطنين وقيام مختلف المصالح المسؤولة بدورها ،بخصوص الإجراءات الوقائية المتبعة لمجابهة الجائحة، متمنيا استمرار الوضعية على ماهي عليه ، لاتقاء الحجر الصحي المطبق داخل بعض الولايات.



وأوضح رئيس الأمن الولائي ، بأنّ جملة من الإجراءات ستتخذ خلال الشهر الفضيل ، سواء خلال الفترة الليلية ، أو خلال ساعات اليوم ، من خلال تسخير أفواج للشرطة متنقلة ، بعضها راكبة وبعضها راجلة لتأمين المواطنين كما قال. وأكّد بأنّ هناك فرق مراقبة وتنظيم جميع النشاطات التجارية على مستوى دوائر وعاصمة الولاية ، وتدعيم أمن الحواظر ، من الخامسة مساء إلى الثامنة صباحا ، من خلال أفواج راكبة واخرى راجلة.



وتتضمّن بعض إجراءات المخطط الأمني المُعلن عنه ، في تأمين جميع الأسواق والساحات العمومية ، وكذا السهرات الليلية ، فضلا عن حركة المرور ، سواء داخل المدن الحضرية ، أو عبر الطرقات الاستراتيجية. وعرض رئيس أمن ولاية ڨالمة رفقة رؤساء مصالحه ، خلال الندوة الصحفية ، عرض حصيلة نشاطات أمن الولاية ، في مجال الشرطة القضائية ، الأمن العمومي والشرطة العامة والتنظيم.كما استمع إلى أسئلة وانشغالات الصحفيين والمراسلين الصحفيين ، الذي وصفهم بالشركاء في التصدي لمختلف أنواع الجريمة والتحسيس ونشر الوعي في أوساط المواطنين ، ومساعدتهم في بلوغ مصدر الخبر.