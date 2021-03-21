حذر مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (FBI) الشركات من إمكانية قيام جهات خبيثة بالاستفادة من المحتوى التركيبي لتقنيات التزييف العميق في هجمات سيبرانية في غضون 12 إلى 18 شهرًا القادمة.



ويجادل المكتب بأنه يمكن استخدام التزييف العميق للتأثير على العمليات السياسية والشركات، جاء هذا التحذير في إشعار الصناعة الخاصة والمعروف اختصارا "بن" (PIN) الذي تم إرساله إلى الشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.



هذا التحذير يعد الأول الذي يتعلق بتكنولوجيا التزييف العميق، وهو عبارة عن جمع عدة وسائط بواسطة الذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي، ويأتي وسط وعي متزايد بالانتشار السريع والأخطار المحتملة للتضليل عبر المصادر الإعلامية التي تحرف الحقائق على الأرض.



وصورت مقاطع الفيديو المزيفة للممثل الشهير توم كروز فيما بدا أنه يلعب الجولف، ويمشي في متجر، ويؤدي خدعة سحرية. وسرعان ما انتشرت مقاطع الفيديو بسرعة، مما يشير إلى وصول عصر ما يسميه مكتب التحقيقات الفدرالي "عمليات تزوير لا تشوبها شائبة".



ومع ذلك، وفي الوقت الذي نعيش في عالم يمكن لأي شخص التعامل مع تقنية التزييف العميق، فإن عملية تنظيم برامج تشغيل الذكاء الاصطناعي المتطورة والمتخصصة أكثر صعوبة مما تبدو عليه.