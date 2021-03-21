أبدى أوغور شاهين مؤسس بيونتيك تفاؤله بالسيطرة على فيروس كورونا في معظم الدول الأوروبية بحلول نهاية الصيف على الرغم من تعثر توزيع اللقاح المضاد له.



وقال لصحيفة "فيلت ام زونتاغ الألمانية" الصادرة اليوم الأحد "من المرجح ألا نحتاج إلى إغلاق في كثير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بحلول نهاية الصيف، ستكون هناك عمليات تفش لكنها لن تكون مؤثرة، ستكون هناك تحورات لكنها لن تخيفنا".



وسبق لأوغور شاهين الذي طوًر أحد أوائل اللقاحات المضادة للفيروس، ويجري إنتاجه حالياً بالتعاون مع شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر، أن أكد أنه لا يجب أن يشعر الشعب الألماني بالإحباط نتيجة تفشي موجة ثالثة من العدوى بفيروس كورونا المستجد، وكان شاهين يتحدث حينها، بعد حصوله على وسام الاستحقاق من جمهورية ألمانيا إلى جانب زوجته أوزليم توراجي، الشريكة في تأسيس شركة بيونتك.

وقال شاهين "قطعنا بالفعل ثلثي الطريق، ويتبقى أمامنا ستة أشهر، وهي تتطلب منا عمل الكثير". وأضاف: "علينا حشد القوى مجدداً، وعلينا ألا نسمح لأنفسنا بالشعور بالإحباط نتيجة الموجة الثالثة والتي قد تستمر لفترة أطول".