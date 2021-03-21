تتأهب الجزائر لاستيراد 20 ألفًا من عجول التسمين وذلك من أجل تموين السوق باللحوم الحمراء عشية حلول شهر رمضان الفضيل، حسب ما كشف المدير العام للديوان الوطني المهني المشترك للخضر والفواكه واللحوم، محمد خروبي، هذا الأحد.



أوضح المسؤول في تصريح على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أنّ "استيراد العجول الموجهة للذبح عوض اللحوم الحمراء الطازجة أو المجمدة، سيسمح برفع وتيرة نشاط المذابح والقصّابات والاستجابة للطلب الكبير على اللحوم الطازجة خلال شهر رمضان".



وأشار خروبي إلى تخصيص قصّابات متنقلة من اجل ضمان تموين الاحياء الشعبية باللحوم الطازجة في عدّة ولايات خلال الشهر المعظم.



