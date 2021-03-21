تمكن فريق أولمبي المدية، اليوم، رغم غياب صانع ألعابه مدان ياسين، الذي يكون قد غادر الأولمبي من إنهاء الجولة الأخيرة من بطولة المحترف الأول بفوز صعب و ثمين أمام الضيف أهلي البرج.

ورغم تقدم الأولمبي في النتيجة، بواسطة مهاجمه بعلي في الدقيقة 34، إلا أن الضيوف تمكنوا من تعديل الكفة.

وبعد جهد جهيد تمكن أبناء عاصمة التيطري وقبل نهاية اللقاء بـ12 دقيقة من تسجيل هدف الفوز بواسطة كنيش، ليرتفع رصيد الأولمبي إلى النقطة 32 في سلم الترتيب ويحتل المركز الثالث مؤقتا.

وفي ظل الظروف التي يتخبط فيها الأولمبي، بسبب أزمة المستحقات المالية الخاصة باللاعبين الذين أبدى بعضهم رغبته للرحيل عن الفريق، بما فيهم المدرب شريف حجار الذي كان في اخر تصريح له للخبر هدد بالرحيل ما لم يتم تمكين اللاعبين من مستحقاتهم. تبقى إدارة النادي مطالبة بالتدخل وحل المشكل المالي، الذي قد يعصف ببيت الأولمبي و إيجاد الحل المطلوب قبل استئناف مرحلة العودة، حسب المدرب حجار.