استعاد نادي وفاق سطيف لكرة القدم، هذا الأحد، مجددًا صدارة بطولة الرابطة المحترفة الأولى، بعد سحق النسر الأسود لوداد تلمسان (4 – 1)، ملتحقًا بالحمراوة الذين عادوا بنقطة ثمينة من تنقلهم الشاق إلى مقرة (0 – 0).



استكمالاً للجولة الـ19 والأخيرة من مرحلة الذهاب، غرّد الوفاق منفردًا في معقله (08 ماي 45) أمام الزيانيين الذين تلقوا أربعة أهداف كاملة حملت تواقيع بكرار (17)، دغموم (30)، عمورة (35) وقندوسي (77)، مقابل هدف يتيم للوداد عبر زرمان (48 ض.ج).



من جهتهم، استعاد الحمراوة أنفاسهم بعد التعادل المخيّب في وهران أمام جمعية عين مليلة قبل أيام، وتمكّن أشبال خير الدين ماضوي من فرض التعادل على نجم مقرة، في وقت عمّق أولمبي المدية (الثالث) جراح المتذيّل أهلي برج بوعريريج (2 – 1)، بينما افترقت جمعية عين مليلة مع شبيبة الساورة على التعادل الإيجابي (1 – 1)، وهي نتيجة لم تخدم مصلحة الناديين في سباق الارتقاء نحو الريادة.



في تيزي وزو، فرض أتلتيك بارادو التعادل على شبيبة القبائل (1 – 1)، بينما واصل كل من نصر حسين داي ومولودية الجزائر إهدار النقاط بتعادلهما سلبًا في ملعب 20 أوت 55 بالعاصمة، بينما عانى شباب قسنطينة قبل تجاوز عقبة ضيفه اتحاد بلعباس بواسطة بن طاهر (85) قبل خمس دقائق عن صافرة النهاية.



وشهدت بقية اللقاءات، انهزام بطل الموسم السابق شباب بلوزداد في بسكرة أمام الاتحاد المحلي (1 – 0)، والتعادل سلبًا في لقاء جمعية الشلف وسريع غليزان.



النتائج الكاملة:



اتحاد العاصمة 4 – 1 شبيبة سكيكدة



وفاق سطيف 4 – 1 وداد تلمسان



شبيبة القبائل 1 – 1 أتلتيك بارادو



شباب قسنطينة 1 – 0 اتحاد بلعباس



جمعية عين مليلة 1 – 1 شبيبة الساورة



أولمبي المدية 2 – 1 أهلي برج بوعريريج



سريع غليزان 0 – 0 جمعية الشلف



اتحاد بسكرة 1 – 0 شباب بلوزداد



نجم مقرة 0 – 0 مولودية وهران



نصر حسين داي 0 – 0 مولودية الجزائر



الترتيب:



وفاق سطيف 33 15



مولودية وهران 33 19



أولمبي المدية 32 19



جمعية عين مليلة 31 18



شبيبة الساورة 30 17



نادي بارادو 30 19



شبيبة القبائل 28 15



اتحاد الجزائر 27 17



شباب قسنطينة 27 18



سريع غليزان 24 18



شباب بلوزداد 22 13



مولودية الجزائر 21 14



أولمبي الشلف 20 17



وداد تلمسان 19 18



نصر حسين داي 19 19



اتحاد بسكرة 19 19



اتحاد بلعباس 15 18



نجم مقرة 15 17 19



شبيبة سكيكدة 8 17



أ. برج بوعريريج 5 17



