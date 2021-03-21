أكد شريف ملال، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الرياضية لفريق شبيبة القبائل، عقب نهاية المباراة التي جمعت فريقه أمام فريق بارادو بقائه في منصبه و رفضه قرار تنحيته، معتبرا القرار غير شرعي و أنه سيسعى بكل طاقاته لمنع يزيد ياريشان من خلافته في منصبه، حيث صرح " ما قاموا به، اليوم، سيتحول ضدهم. الشبيبة اليوم بحاجة للإستقرار ولو كان عند هؤلاء المساهمين ذرة من النيف سيجلسون حول الطاولة معنا لدفع الشبيبة نحو العلى.

نعود لسنة 2018، أين كانوا هؤلاء الذين جاؤوا اليوم لجني ثمار عملنا. فهم يسعون لضرب دينامكية الفريق، سنكون لهم بالمرصاد لن ينجحوا في زعزعة أستقرار الفريق. أنصار الفريق يدركون جيدا هذا الأمر و يساندون مسعانا. ننتظر الحصول على محضر الجمعية العامة لنرد على ما حدث اليوم بطريقة قانونية.

أرفع تحدي و أقول لن يفلح هؤلاء في تنصيب ياريشان مكاني و سأدافع على موقفي لغاية اخر قطرة من دمي "