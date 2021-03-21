تقدم وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمرن اليوم الأحد، بخالص عبارات التعازي والمواساة الى عائلة الصحفي محمد عاشوري الذي وافته المنية أمس السبت إثر إصابته بسكتة قلبية في منزله بالبليدة عن عمر ناهز 63 سنة.

وجاء في رسالة التعزية التي نشرتها وزارة الاتصال في صفحتها الرسمية على الفايسبوك: "إثر المصاب الجلل الذي ألم بعائلة الصحفي محمد عاشوري الذي وافته المنية يوم أمس السبتن يتقدم وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، بخالص عبارات التعازي والمواساة الى عائلة الفقيد وكافة الأسرة الإعلامية، راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".

ويعد الفقيد من بين أعمدة الصحافة على المستوى الوطني وله مسيرة مهنية حافلة، حيث عمل في عدة جرائد باللغتين العربية والفرنسية، على غرار "لوسوار دالجيري"، "ليبرتي"، "لوريزون" وجريدة الوحدة، واشتغل أيضا لمدة تقارب الثلاث سنوات بمكتب وكالة الأنباء الجزائرية بولاية المدية.