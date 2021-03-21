تنقل المنتخب الجزائري للملاكمة (رجال-سيدات) اليوم الأحد الى العاصمة التركية أنقرة، لخوض تربص تحضيري من 22 مارس الى 6 أفريل رفقة نظيره التركي، حسبما علم من المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية، مراد مزيان.

ويتكون المنتخب الوطني من محمد فليسي، يونس نموشي، عبد الحفيظ بن شبلة وشعيب بولودينات (رجال)، اضافة إلى روميساء بوعلام، ايمان خليف و إشراق شعيب (سيدات).

وسيشرف على هذا المعسكر طاقم فني مكون من اربعة مدربين ويتعلق الامر بكل من دين أحمد، مرشود بوحوس، كنزي عبد الغني وخالد حريمة.

و التحقت النخبة الوطنية بأنقرة قادمة من اسطنبول وهي المدينة التي كانت تتواجد فيها منذ اسبوع للمشاركة في الدورة الدولية للبوسفور (15-20 مارس). وهي الدورة التي حققت الجزائر خلالها سوى ميدالية ذهبية وحيدة من طرف ايمان خليف في وزن اقل من 60 كلغ، حيث فازت ابنة مدينة تيارت (21 سنة) في المنازلة النهائية على نظيرتها الروسية أناستازيا إيفغينييفنا بيلياكوفا، بطلة العالم في 2014 وصاحبة برونزية أولمبياد 2016 بريو دي جانيرو البرازيلية.

ويدخل تربص أنقرة في إطار تحضيرات النخبة الوطنية تحسبا للألعاب الأولمبية بطوكيو، المؤجلة إلى صيف 2021 بسبب الازمة الصحية.