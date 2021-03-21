أوقفت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الشلف 10 أشخاص من عائلة واحدة للاشتباه في تورطهم في قضية قتل عمدي وطمس وإخفاء معالم جريمة راحت ضحيتها امرأة في العقد الثامن من العمر، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لذات الهيئة الأمنية.

وأوضح البيان أن عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية وفي إطار محاربة شتى أنواع الجريمة عبر إقليم الاختصاص، أوقفت 10 أشخاص من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم ما بين 33 و 72 سنة عن قضية القتل العمدي وطمس وإخفاء معالم الجريمة التي كانت ضحيتها عجوز تبلغ من العمر 76 سنة.

واستنادا لذات البيان تمت هذه القضية بعد ورود معلومات عن وفاة امرأة بطريقة مشكوك فيها على يد أحد أقاربها، لتباشر بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، الضبطية القضائية لذات الفرقة تحرياتها وأبحاثها تحت إشراف الجهات القضائية بالشلف.

ووفقا للمصدر، أفضت نتائج التحريات والتحقيقات إلى أن الضحية تعرضت للخنق ورشها بسائل منظف لإخفاء آثار ومعالم الجريمة، كما تكتم أولادها عن الجريمة مع ادعائهم أن والدتهم تناولت جرعات من الدواء كونها مصابة بأمراض مزمنة.

وبعد استكمال وجمع عناصر القضية تم توقيف المشتبه فيهم وعددهم عشرة 10 أشخاص من عائلة وأقارب الضحية، وإنجاز في حقهم ملف جزائي عن قضية "القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد" و "طمس معالم الجريمة" أحيلوا بموجبه أمام محكمة الشلف، التي أمرت بإيداع اثنين منهم الحبس المؤقت فيما تم وضع البقية تحت الرقابة القضائية.