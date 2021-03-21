سجلت الجزائر 91 إصابة جديدة بفيروس طوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت اليوم الأحد اللجنة العلمية المكلفة برصد و تحري الجائحة.

و بهذا يتأكد المنحى التنازلي لحالات الإصابات اليومية التي لم تتعدى المائة إصابة يومية لليوم الثاني على التوالي (تسجيل 96 إصابة في اليوم السابق)

و أضاف الدكتور جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة، تسجيل حالتي وفاة جديدة بسبب الفيروس خلال نفس الفترة.

و بهذا، ينتقل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهوره في الجزائر، أواخر شهر فيفري من العام الماضي، إلى 119.066 إصابة مؤكدة. فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3057 وفاة.

كما تماثل 93 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليصل إجمالي المتعافين من الفيروسإلى 80659 شخصا.

و أضاف الدكتور فورار أن 10 مريضا متواجدون حاليا في العناية المركزة، و أن 22 ولاية سجلت أقل من 9 حالات،24 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 2 ولايات أخرى ازيد من 10 حالات.