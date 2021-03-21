افرجت في ساعات مبكرة من صباح اليوم وفي ظل تنظيم أمني محكم وعبر عشرة مواقع تم تعيينها بالإضافة إلى الصفحة الرسمية لدائرة البرواقية، عن القائمة الإسمية للمقترحين للاستفادة من حصة 1118 وحدة من السكن الاجتماعي.

وقد جندت مصالح الدائرة مباشرة بعد إطلاق إعلان القائمة إطاراتها لاستقبال الطعون وذلك بالقاعة المتعددة الرياضات لحي أول نوفمبر، وفق بروتوكول صحي منظم.

وقد شهد مقر الدائرة احتجاج العشرات من المواطنين، الذين لم تدرج أسماؤهم ضمن القائمة المقترحة، ليتم توجيههم من طرف رجال الأمن إلى القاعة المتعددة الرياضات لإيداع طعونهم في انتظار استقبالهم لاحقا من طرف المسؤولين المحليبن، والرد عن استفساراتهم .

وحسب مصادر الخبر، فإن هناك حصة سكنية قدرها 835 سكن بالإضافة إلى 250 وحدة في إطار القضاء على السكنات الهشة، حيث سيتم ترحيل أصحاب هذه الأخيرة مباشرة بعد الفراغ من دراسة الطعون الخاصة بقائمة 1118 وحدة.

وقد أثارت القائمة المفرج عنها اليوم في عمومها ارتياح الغالبية من المواطنين الذين اتفقوا على أنها تضمنت الكثير من المواطنين "الزواولة"، فيما يبقى اخرين الذين لم يجدوا أسماؤهم ضمن القائمة يراهنون على دراسة اللجنة المكلفة بدراسة الطعون التي أودعوها، خاصة وأن هناك حصة إضافية وكل أملهم في أن يكونوا ضمن المستفيدين منها، وهو ما وعدت به رئيسة الدائرة بدراسة كل الطعون المؤسسة وتدارك الخلل إن وجد، مؤكدة أنّ من بين أسباب تأخير الإفراج عن القائمة هو تمحيصها وتطهيرها تطبيقا لتعليمات جهيد موس والي المدية.