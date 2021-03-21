فاق عدد الرخص التي تم تسليمها للصيادين المنخرطين بجمعيات الصيد بولاية البليدة المائة رخصة منذ مطلع السنة الجارية، وفقا لما علم اليوم الأحد من خلية الإعلام على مستوى محافظة الغابات.

و إلى غاية اليوم، تم منح أكثر من مائة رخص صيد كدفعة أولى تتيح لحامليها المنخرطين في الفيدرالية الولائية للصيادين ومختلف الجمعيات المتخصصة في هذا المجال ممارسة هوياتهم خلال فترة إجازة الصيد التي تحددها كل من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وكذا المديرية العامة للغابات بهدف المحافظة على الثروة الحيوانية.

وأضاف نفس المصدر أن عملية تسليم هذه الرخص لا تزال متواصلة بشكل تدريجي على مستوى المحافظة وكذا مختلف المقاطعات التابعة لها وهذا بتوزيع قرابة 200 رخصة على الصيادين الذين استفادوا من دورات تكوينية توجت بحصولهم على شهادة تأهيل.

وقال المصدر أن المستفيدين من هذه الدورات التكوينية التي تشرف عليها إطارات من المحافظة وممثلين عن الحماية المدنية والفيدرالية الولائية للصيادين تلقوا دروسا نظرية للتعريف بأنواع الطرائد المرخص بصيدها خلال فترات محددة من السنة وكذا تلك المحمية التي يمنع صيدها من الأساس على غرار طائر اللقلق والضبع المخطط فضلا عن التطرق للجانب التشريعي والتنظيمي المتعلق بالصيد.

ويخصص الجانب التطبيقي لتلقين الصيادين دروسا حول استخدام الأسلحة والذخيرة وأخرى حول الإسعافات الأولية في حالة وقوع أي حادث لتمكينهم من التدخل قبل وصول مصالح الحماية المدنية.

يذكر أنه من شروط الإستفادة من هذه الدورات التكوينية الإنخراط في جمعية صيد مع تحديد السن إبتداء من 18 سنة فما فوق شريطة حيازة الشخص المترشح لرخصة حمل السلاح وشهادة طبية تثبت سلامته البدنية والذهنية.