كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، عن قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهتي زامبيا وبوتسوانا في 25 و29 من مارس الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات "كان" الكاميرون 2021.

واستدعى الناخب الوطني جمال بلماضي 28 لاعبا ينشطون في مختلف الدوريات الأوروبية، والعربية.

وسجل كل من أحمد توبة، رامز زروقي، نوفل خاسف تواجدهما لأول مرة مع الخضر، فيما عاد رشيد غزال، أسامة درفلو، هلال سوداني، مهدي زفان إلى أجواء المنتخب الوطني مجددا، فيما غاب رضا حلايمية ، ياسين براهيمي عن القائمة .

قائمة اللاعبين :

حراسة المرمى : دوخة ، مبولحي ، أوكيجة .

الدفاع: زفان ، عبد اللاوي ،ماندي ،تاهرات ،بلعمري،بن سبعيني ، بن عيادة ،بدران ،أحمد توبة ، خاسف .

وسط الميدان: قديورة ، عبيد ،زروقي، بن ناصر، بلقبلة ،بولاية.

الهجوم : محرز ،غزال ،فيغولي،بلايلي ،بن رحمة ،سوداني، درفلو ،بونجاح ، سليماني