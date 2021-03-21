قال أخصائي العلاج الطبيعي في نادي "أتليتيكو منيرو"، روبرتو كياري، في تصريحات صحفية، إن اللاعب البرازيلي هالك يخسر ما قد يصل إلى 5 كيلوغرامات كل مباراة بسبب التعرق. وأوضح: "هالك يتعرق كثيرا، ولكن هذا لا يعني أن الأمر سيء، الرياضي الذي يتعرق كثيرا يسمح لجسده بالتخلص من حرارة الجسم بشكل أكثر كفاءة".

وأشار كياري إلى أن حالة هالك تتطلب الحرص على تزويده بالكمية اللازمة من المياه أو مشروبات الطاقة المخصصة للرياضيين بعد كل تمرين أو مباراة، لتعويض ما يخسره من سوائل والحفاظ على ترطيب جسمه، وقال إن الترطيب الجيد يسمح باستعادة الوزن المفقود بسرعة".

وأكمل: "حالة هالك على ما يرام ولا يوجد ما يدعو للقلق، نحن نراقب الوضع".

تجدر الإشارة إلى أن هالك البالغ من العمر 34 سنة، كان ضمن تشكيلة منتخب البرازيل الفائزة بكأس القارات في 2013.

وسبق لهالك وأن خاض تجربة كروية ناجحة ، في أوروبا مع بورتو البرتغالي، وزينيت بطرسبورغ الروسي، وفي الدوري الصيني مع نادي شنغهاي سيبغ، عاد هالك في يناير الماضي إلى البرازيل، ليدافع عن ألوان نادي أتلتيكو مينيرو، الذي وقع معه عقدا يمتد حتى صيف العام2022.