سجل الدولي الجزائري هاريس بلقبلة، حضوره كأساسي في لقاء اليوم أمام نادي أونجي وذلك لحساب الأسبوع 30 من منافسات الدوري الفرنسي.

وسمحت الرابطة الفرنسية ،أمس للاعبين الأفارقة بالانضمام إلى منتخب بلادهم للمشاركة في تصفيات " كان " الكاميرون 2021.

وكانت مصادر الخبر قد كشفت خلال الساعات القليلة الماضية أن الناخب الوطني جمال بلماضي ، قرر استبعاد الثلاثي أندي دلور وهاريس بلقبلة وزين الدين فرحات من القائمة النهائية المعنية بتربص الخضر الذي سينطلق اليوم بالمركز التقني بسيدي موسى فيما يمكن وصفه مفاجأة غير متوقعة.