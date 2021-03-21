أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، في بيان لها، عن برنامج تكويني، لفائدة القضاة من 21 إلى 25 مارس 2021

وأوضح البيان، أنه في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لدعم قطاع العدالة بالجزائر، سيشارك 100 قاضي (منهم 96 قاضيا من المجالس القضائية و 04 قضاة من الإدارة المركزية) و25 طالبا قاضيا، في ملتقى حول "المرأة: العدالة والقانون" يومي 23 و 24 مارس 2021، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، ينشطها خبراء فرنسيون وجزائريون.

وأضاف البيان، أنه سيشارك كذلك في هذا الملتقى ممثلون عن مختلف الفاعلين من محامين، ممثلين عن مصالح إدارة السجون وإعادة الإدماج، مصالح الضبطية القضائية، مصالح الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة لوزارة العمل، مديرية النشاط الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن، مصالح النشاط التربوي في الوسط المفتوح، المصالح الطبية (الطب الشرعي والطب العام)، مصالح اتخاذ القرار بالولاية والبلدية، أساتذة جامعيون متخصصون في المجال الجنائي وطلبة الحقوق والجمعيات ذات الصلة.

وسيتم خلال هذا الملتقى التطرق إلى العديد من المواضيع والتي من بينها اللجوء للعدالة بالنسبة للنساء ضحايا العنف.

من جهة أخرى، وفي إطار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، يشارك 12 قاضيا في ورشة عمل حول "مكافحة الإتجار بالأشخاص"، بولاية مستغانم، يومي 21 و 22 مارس 2021، في إطار تنفيذ مخطط عمل اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص و مكافحته لسنوات (2019-2021)، من تنظيم اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص و مكافحته بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة.يضيف البيان .

وأضاف البيان، أن هذه الورشة تهدف إلى التعريف بالإطار القانوني الدولي والوطني في مجال الاتجار بالبشر وشرح مراحل التحقيقات والمتابعات و كذا تنظيم جلسات صورية تتعلق بقضايا الإتجار بالأشخاص.