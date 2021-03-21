قرر الناخب الوطني جمال بلماضي استبعاد الثلاثي أندي دلور وهاريس بلقبلة وزين الدين فرحات من القائمة النهائية المعنية بتربص الخضر الذي سينطلق غدا بالمركز التقني بسيدي موسى فيما يمكن وصفه مفاجأة غير متوقعة.

وكشف مصدر عليم لـ"الخبر" بأن بلماضي سحب الثلاثي المذكور في أخر لحظة بعد أن كان معنيا بالتواجد في القائمة النهائية المعنية بمواجهتي زامبيا وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون ولجأ لتعويضهما بعناصر أخرى مثل هلال العربي سوداني مهاجم الفتح السعودي الذي لم يكن حتى ضمن القائمة الاحتياطية.