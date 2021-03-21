قدرت مديرية التوزيع للكهرباء والغاز بالمدية ديونها المترتبة على مختلف زبائنها الخواص والعموميين بـ 97 مليار مليار سنتيم حسبما جاء في بيان لخليتها الإعلامية اليوم الأحد.

وأعتبر البيان أن هذه الديون باتت بمعية بعض الاعتراضات العقارية في الميدان برسم تنفيذ مختلف المشاريع الإستعجالية والمسجلة في إطار برنامج الاستدراك التنموي لمناطق الظل،عائقا في سبيل إنجاز بعض العمليات .

وأوضح البيان أنه في أطار تجسيد البرنامج الإستعجالي لسنة 2021 تم إنجاز 34 محولا كهربائيا من بين 46 المسجلة فيما تبقى 12 تنتظر تحت تأثير النزاعات العقارية مع الخواص،كما أنجز 48 كلم من الخطوط الكهربائية من بين 100 كلم المسجلة، بسبب الإشكال ذاته منذ بداية السنة الجارية.

ومنذ الانطلاق في البرنامج الإستعجالي تم أنجاز 469 محولا كهربائيا بمعية 1141 كلم من خطوط الشبكة الكهربائية دعما وتجديدا لخطوط الضغطين المنخفض التوتر والمتوسط.

فيما يتطلب التحسين المستمر لجودة الخدمات الطاقوية للساكنة،التعجيل في سداد المستحقات المترتبة على الزبائن، وتذليل النزاعات التي تشب هناك وهناك وتعيق سبيل مقاولات الإنجاز وهو ما تسعى ذات المؤسسة لإيجاد حلول له.