عقد اليوم، الأحد رئيس النادي الهاوي لشبيبة القبائل جعفر آيت مولود جمعية عامة استثنائية في مقر الفريق بحضور أغلبية المساهمين وهذا من أجل الحديث عن مستقبل "الكناري".

وتم خلال الإجتماع حل مجلس الإدارة وبالتالي سحب الثقة من الرئيس شريف ملال الذي لم يعد يحظى بالثقة والإجماع داخل الفريق، وتعيين مجلس ادارة جديد يضم كل من آيت مولود، يزيد يريشان، بوزيد عبد الله ورشيد أزواو



كما تم الإبقاء على نسيم عبد الرحمان كمدير رياضي إلى غاية نهاية الموسم.

للتذكير فإن شبيبة القبائل يحتل المرتبة الثامن في الترتيب العام برصيد 27 نقطة منقوصا من أربع مباريات.