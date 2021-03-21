سحب الثقة من شريف ملال و تعيين يزيد يريشان خليفة له
قرر أٔغلبية الأعضاء المساهمين في المؤسسة الرياضية لفريق شبيبة القبائل خلال أشغال الجمعية العامة العادية ، المنعقدة بمقر النادي الهاوي صباح يوم امس الأحد ، سحب الثقة من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة و تعيين تشكيلة جديدة لمجلس إدارة المؤسسة الذي يترأسه يزيد ياريشان خلفا لشريف ملال . وعد الرئيس الجديد لمجلس إدارة المؤسسة الرياضية لفريق شبيبة القبائل يزيد ياريشان عقب نهاية أشغال الجمعية العامة عن عزمه لإستعادة مجد الشبيبة و جرها إلى العلى مع إشارته إلى أنه سيكشف لاحقا عن مشروعه لبلوغ هذا الهدف.
قرر إذن 11 مساهما من أصل 15 مساهم في مؤسسة الشركة الرياضية شبيبة القبائل ، أمس ، سحب الثقة من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الرياضية لفريق شبيبة القبائل و تعيين يزيد ياريشان كرئيس جديدا لذات المجلس خلافا لشريف ملال .تم خلال أشغال هذه الجمعية العامة تعيين مجلس غدارة جديدة يتكون من خمسة مساهمين و هم جعفر ايت مولود بصفته كرئيس للنادي الهاوي صاحب 94 بالمائة م أسهم المؤسسة الرياضية لفريق شبيبة القبائل ، يزيد ياريشان ، رشيد أزواو ، علي بوزيدي ، ماليك ازلاف .
كما تم الإبقاء مؤقتا على نسيم بن عبد الرحمان كمدير عاما للمؤسسة في إنتظار تعيين خليفته. من جهته برر جعفر أيت مولود قرار سحب الثقة من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة خلال ندوة صحفية نشطها رفقة الاستاذة حورية إسعد محامية و يزيد ياريشان الرئيس الجديد لمجلس الإدارة ،بقوله "التسيير الكارثي للناديأو بالأحرى لا تسيير لشؤون الإدارية للنادي و هذا ما اكده محافظ الحسابات و وجود عدة خروقات وراء تحركنا لسحب الثقة من أعضاء مجلس الإدارة ة تعيين يزيد يريشان خلفا لشريف ملال " .
الأستاذة حورية إسعد أشارت أن أشغال الجمعية العامة المنعقدة اليوم الأحد عقدت طبقا للقانون و تم إحترام كل الإجراءات القانونية سواءا تعلق الأمر بالقانون الاساسي للنادي او القانون التجاري مذكرة أنه تم إرسال دعوتين للمساهمين الذين تغيبوا عن إجتماع مع تذكيرهم بضرورة حضور أشغال هذه الجمعية العامة .
أما الرئيس الجديد لمجلس إدارة المؤسسة الرياضية لفريق شبيبة القبائل يزيد ياريشان أكتفى خلال تناوله الكلمة خلال هذه الندوة الصحفية بتقديم وعد أنصار الشبيبة بإعادة مجد الفريق و بجر الفريق إلى العلى .
وفي ما يخص مشروعه الكروي أشار المصدر ذاته إلى أنه سيكشف عنه لاحقا .
للإشارة أكد شريف ملال ، أول أمس ، خلال ندوة صحفية عقدها رفقة ميلود عيبود و محامي الفريق بمقر النادي أنه لا يعترف بأشغال و قرارات هذه الجمعية العامة لكونها لم تحترم القوانين والإجراءات القانونية التي تسير شؤون الشركة الرياضية لفريق شبيبة القبائل و التي ينتظر أن يطعن فيها على مستوى العدالة .
للعلم فقط ،حاولنا الإتصال بأعضاء مجلس إدارة النادي لكننا لم نفلح في ذالك .
بسحب الثقة من أعضاء مجلس إدارة الشركة الرياضية لفريق شبيبة القبائل يكون النادي الأكثر تتويجا في الألقاب الوطنية و القارية ببلادنا و المعروف بإستقرار جهازه الإداري قد دخل مرحلة جديدة غير مسبوقة حيث أضحى مسير من قبل مجلسي إدارة كل واحد يدعي الشرعية و يتهم الأخر بفقدانها .
وحدها الأسابيع المقبلة كفيلة للرد على مختلف التساؤلات التي يطرحها أنصار الشبيبة الذين يأملون ان يتم إيجاد حلا للمعضلة هذه في اقرب الأجال .