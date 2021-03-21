قرر أٔغلبية الأعضاء المساهمين في المؤسسة الرياضية لفريق شبيبة القبائل خلال أشغال الجمعية العامة العادية ، المنعقدة بمقر النادي الهاوي صباح يوم امس الأحد ، سحب الثقة من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة و تعيين تشكيلة جديدة لمجلس إدارة المؤسسة الذي يترأسه يزيد ياريشان خلفا لشريف ملال . وعد الرئيس الجديد لمجلس إدارة المؤسسة الرياضية لفريق شبيبة القبائل يزيد ياريشان عقب نهاية أشغال الجمعية العامة عن عزمه لإستعادة مجد الشبيبة و جرها إلى العلى مع إشارته إلى أنه سيكشف لاحقا عن مشروعه لبلوغ هذا الهدف.

قرر إذن 11 مساهما من أصل 15 مساهم في مؤسسة الشركة الرياضية شبيبة القبائل ، أمس ، سحب الثقة من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الرياضية لفريق شبيبة القبائل و تعيين يزيد ياريشان كرئيس جديدا لذات المجلس خلافا لشريف ملال .تم خلال أشغال هذه الجمعية العامة تعيين مجلس غدارة جديدة يتكون من خمسة مساهمين و هم جعفر ايت مولود بصفته كرئيس للنادي الهاوي صاحب 94 بالمائة م أسهم المؤسسة الرياضية لفريق شبيبة القبائل ، يزيد ياريشان ، رشيد أزواو ، علي بوزيدي ، ماليك ازلاف .

كما تم الإبقاء مؤقتا على نسيم بن عبد الرحمان كمدير عاما للمؤسسة في إنتظار تعيين خليفته. من جهته برر جعفر أيت مولود قرار سحب الثقة من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة خلال ندوة صحفية نشطها رفقة الاستاذة حورية إسعد محامية و يزيد ياريشان الرئيس الجديد لمجلس الإدارة ،بقوله "التسيير الكارثي للناديأو بالأحرى لا تسيير لشؤون الإدارية للنادي و هذا ما اكده محافظ الحسابات و وجود عدة خروقات وراء تحركنا لسحب الثقة من أعضاء مجلس الإدارة ة تعيين يزيد يريشان خلفا لشريف ملال " .

الأستاذة حورية إسعد أشارت أن أشغال الجمعية العامة المنعقدة اليوم الأحد عقدت طبقا للقانون و تم إحترام كل الإجراءات القانونية سواءا تعلق الأمر بالقانون الاساسي للنادي او القانون التجاري مذكرة أنه تم إرسال دعوتين للمساهمين الذين تغيبوا عن إجتماع مع تذكيرهم بضرورة حضور أشغال هذه الجمعية العامة .

أما الرئيس الجديد لمجلس إدارة المؤسسة الرياضية لفريق شبيبة القبائل يزيد ياريشان أكتفى خلال تناوله الكلمة خلال هذه الندوة الصحفية بتقديم وعد أنصار الشبيبة بإعادة مجد الفريق و بجر الفريق إلى العلى .

وفي ما يخص مشروعه الكروي أشار المصدر ذاته إلى أنه سيكشف عنه لاحقا .

للإشارة أكد شريف ملال ، أول أمس ، خلال ندوة صحفية عقدها رفقة ميلود عيبود و محامي الفريق بمقر النادي أنه لا يعترف بأشغال و قرارات هذه الجمعية العامة لكونها لم تحترم القوانين والإجراءات القانونية التي تسير شؤون الشركة الرياضية لفريق شبيبة القبائل و التي ينتظر أن يطعن فيها على مستوى العدالة .

للعلم فقط ،حاولنا الإتصال بأعضاء مجلس إدارة النادي لكننا لم نفلح في ذالك .

بسحب الثقة من أعضاء مجلس إدارة الشركة الرياضية لفريق شبيبة القبائل يكون النادي الأكثر تتويجا في الألقاب الوطنية و القارية ببلادنا و المعروف بإستقرار جهازه الإداري قد دخل مرحلة جديدة غير مسبوقة حيث أضحى مسير من قبل مجلسي إدارة كل واحد يدعي الشرعية و يتهم الأخر بفقدانها .

وحدها الأسابيع المقبلة كفيلة للرد على مختلف التساؤلات التي يطرحها أنصار الشبيبة الذين يأملون ان يتم إيجاد حلا للمعضلة هذه في اقرب الأجال .